“Tenemos la obligación de tener la guardia en alto": Expresidenta Laura Chinchilla sobre políticas de Trump hacia América Latina

La expresdenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, enfatizó que no queda clara la política de Donald Trump hacia América Latina.

“Creo que tenemos la obligación de tener la guardia en alto porque de forma indirecta nos veremos afectados a través de políticas hacia México”, comentó.

“En estos ocho años de la presidencia (de Barack) Obama no se logró ahondar en la reforma migratoria. Hubo deportaciones en números gigantescos. Aún cuando no creo que tengan la capacidad de hacer expulsiones que lleguen a los 11 millones, que se estima sean los indocumentados, no creo que llegue esa solución integral que esperamos en América Latina”.

Sostuvo que Trump ha sido claro contra los inmigrantes. “O se mantiene la incertidumbre con los migrantes o se puede agravar”, afirmó Chinchilla.