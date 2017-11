Análisis NTN24: ¿Se podrá aprobar la reglamentación de la Justicia Especial de Paz en Colombia antes de este 30 de noviembre?

Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, dijo que en esta semana clave para la reglamentación de la Justicia Especial de Paz (JEP) en Colombia, “los tiempos no alcanzan” para lograr legislar en esta materia antes del 30 de noviembre porque “no hay ambiente político, no hay voluntad, y algo mucho más delicado: no hay liderazgo por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos para sacar esta iniciativa (…) en este momento no hay quorum deliberatorio en los debates que se adelantan en el Senado para darle avances a esta iniciativa”.

“Hay que tener en cuenta que hay una fractura nacional desde el punto de vista del país social, del país nacional, no es extraño que el año pasado, así sea por escaso margen, el ‘no’ en el plebiscito ganó. Eso, que es la mitad del país, también se refleja en el congreso: hay congresistas que consideran que tal cual como están las normas que establece la JEP no tiene futuro, no está de acuerdo con el sentimiento nacional”, agregó Libreros.

Entre los objetivos de la JEP se encuentran cumplir con el deber estatal de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se registraron durante el conflicto armado. En los últimos días la participación de las FARC en la vida política es tema de conversación entre los políticos, instituciones y sociedad civil colombiana.

