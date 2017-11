“Si nada cambia, lo más probable es que Sebastián Piñera regrese a la presidencia”: Politógolo Andrés Miguel Figueroa sobre elecciones en Chile

Andrés Miguel Figueroa, politólogo de la universidad de Santiago de Chile, habló en La Tarde de NTN24 sobre las elecciones presidenciales que se viven en el país y aseguró que si la tendencia se mantiene, habrá segunda vuelta.

“Los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta, si esta tendencia se mantiene, van a tener que proyectar un gobierno que sea capaz de dar seguridad institucional y en el caso de la coalición oficialista de salir victoriosa tendrán que continuar con una serie de reformas sociales”, señaló.

“Si nada cambia, lo más probable es que Sebastián Piñera regrese y queda en vilo, en una incertidumbre este gobierno de Bachelet que afrontó una serie de reformas con carácter social y que tenían al principio de su gobierno una gran aceptación”, añadió Figueroa.

Sobre el panorama que tendrían Sebastián Piñera y Alejandro Guillier si pasan a la segunda vuelta presidencial, el politólogo aseguró: “En el caso de Piñera, su ventaja le daría para prescindir del apoyo de, por ejemplo, el candidato más cercano de su sector José Antonio Kast, no necesariamente pasa lo mismo con Alejandro Guillier, él es un candidato independiente apoyado por la actual condición oficialista pero que no ha mostrado una cercanía con el sistema de partidos y además no ha mostrado un interés decisivo por, por ejemplo, capturar los apoyos de candidaturas cercanas como la de Carolina Goic”.