Se encuentran iguanas congeladas en las calles de Florida por el intenso frío

Las bajas temperaturas que se registran en EE. UU. no solo ha afectado a las personas: varias iguanas han sido encontradas paralizadas por el frio en Florida.

Otras especies como los manatíes, peces, tortugas y serpientes también han sufrido los embates del frío.

“Los animales como las iguanas sufren mucho dado que son animales que no son oriundos de la Florida, básicamente son reptiles que tienen sangre fría, no aguantan este frio, son animales tropicales, no sub-tropicales como esta zona”, explicó Frank Resillez, experto en fauna silvestre.

