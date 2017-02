Ataque suicida en un templo al sur de Pakistán deja 72 personas muertas y se lo atribuye ISIS

Pakistán sufrió este jueves un duro golpe con una matanza provocada por un suicida en el templo Lal Shahbaz Qalandar que causó 72 muertos y 250 heridos, en uno de los peores atentados en el país en el último año y el sexto de la semana contra diferentes objetivos civiles y militares. El ataque se lo atribuyó el autodenominado Estado Islámico.

“Cuando llegué era como el apocalipsis, el boulevard que bordea el santuario tenía como mil personas llorando y lamentándose. Nadie consolaba a nadie”, aseguró un testigo del hecho.

“Tan pronto entre al lugar escuché un ruido terrible y pensé primero que no podía ser una bomba, pero luego creí que todos estábamos muertos, era el apocalipsis. La gente me empujaba y luego golpee una pared, vi la entrada por la que acababa de pasar, mis primos estaban conmigo y yo los llamaba. Cuando vi la entrada supe que tenía que salir y me desmayé”, dijo uno de los sobrevivientes.