Abstención, hostigamiento y manipulación son los protagonistas en las elecciones municipales en Venezuela

Este domingo 10 de diciembre se realizan las elecciones municipales para escoger a los 335 alcaldes y un gobernador en el estado Zulia en unos comicios que se han visto “desequilibrados” porque los principales partidos de la oposición no se inscribieron tras afirmar que el sistema electoral en el país es un “fraude”.

Varios periodistas denuncian que en las puertas de los centros de votación los funcionarios del llamado “Plan República” hostigan a los electores para que acudan a los llamados puntos rojos colocados por el oficialismo para que pueden adquirir las bolsas de alimentos, Clap.

VEA TAMBIÉN: Venezolanos vuelven a las urnas electorales para elegir a los 335 alcaldes y al gobernador del Zulia

Por su parte el ex preso político, Yon Goicoechea, candidato a la alcaldía del municipio El Hatillo, hizo un llamado a los venezolanos a votar y precisó que pese a la crisis y el descontento deben salir a ejercer su derecho al voto.

“Yo nunca me cambié de partido, Voluntad Popular no tiene candidatos en todo el país, pero eso no indica que me he cambiado de camisa”, dijo en entrevista a NTN24.

Precisó que cuando estuvo detenido fue torturado por llamar a votar en las regionales. “Como yo voy a cambiar de decisión en menos de un mes”, concluyó.

REVISE: Diosdado Cabello: "Los alcaldes tendrán que ir a la Constituyente a juramentarse"

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve