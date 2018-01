“Bachelet no pudo proyectar un gobierno de centroizquierda para los próximos cuatro años en Chile, lo que significa un fracaso”: analista política Verónica Pinilla

La analista política Verónica Pinilla se refirió en NTN24 al balance de gestión hecho este domingo por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y aseguró que “pese al buen balance que hace, efectivamente la presidenta le entrega la banda presidencial a Sebastián Piñera, que es la oposición. Por lo tanto, vemos ahí que independiente de los buenos resultados, ella no pudo proyectar un gobierno de centroizquierda para los próximos cuatro años en Chile, lo que significa un fracaso”.

Además, aseguró que “un escenario económico muy adverso” juega contra la presidenta Bachelet por lo que la mandataria no tiene la posibilidad “de poder avanzar en una estructura y un diseño económico” mejor al que cuando ella recibió al país.

“Eso evidentemente le juega en contra, tenemos una reducción de los empleos, Piñera se compromete con nuevos empleos, viene un escenario económico, parece que mejor, y ella tampoco logra tener una agenda de crecimiento económico lo suficientemente interesante para poder convencer a la población de que otros cuatro años son necesarios”, añadió Pinilla.

“A mí me deja como balance que si queremos iniciar y trabajar con reformas y con transformaciones sociales no bastan cuatro años, las transformaciones sociales requieren de un pacto y una alianza centroizquierda importante de cuatro o de ocho años y eso significa entonces una estabilidad que Chile y la presidenta no deja”, precisó la analista.

