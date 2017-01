“Trump no va a poder parar la mejora en la tecnología”: economista sobre política del nuevo presidente de EE. UU.

El economista Alberto Bernal se refirió en NTN24 sobre las políticas económicas de Donald Trump y el balance económico que dejó Obama y afirmó que Trump no ha entendido que el mundo avanza y los desempleos en manufactura no es porque se los estén quitando a los estadounidenses, sino porque las maquinas hacen ese trabajo y aseguró que “Trump no va a poder parar la mejora en la tecnología.

Asimismo, Bernal apuntó que el discurso de Trump durante su investidura le recordó a 1930 “cuando EE. UU. pone tarifas contra el resto de productos del mundo porque disque le están quitando los trabajos a los empleados de EE. UU., dos años después la economía de EE. UU. está en la gran depresión”.

Redacción NTN24