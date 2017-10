"Desde la farsa que fue el supuesto referendo han huido 1.600 grandes y medianas empresas de Cataluña": Ferrán Brunet, profesor de economía europea

Ferrán Brunet profesor de economía europea de la Universidad Autónoma de Barcelona se refirió en el programa La Tarde de NTN24 a la situación actual económica de Cataluña tras la aprobación por parte del Parlamento de la resolución para declarar la independencia de la región y dijo que “a partir de la farsa que fue el supuesto referendo del 1 de octubre han huido ya 1.600 grandes y medianas empresas de Cataluña, lo que supone el 50 % del PIB”.

El profesor fue enfático al decir que “secesión no la hay ni la va a haber, ni en el medio ni en el largo plazo”, porque entre otras cosas, según explicó “no hay suficientes votos, no hay legalidad detrás y no hay apoyo internacional”.

Sin embargo, dijo que si hubiera una secesión “el comercio bilateral se reduce entre un 20 y 60 %, si tomamos un escenario medio de reducción del comercio bilateral de Cataluña con el resto de España, de Europa y del mundo del 40 % esto supone que el PIB caería un 14.2 %, esto sería un crack económico, no va a ocurrir”.

Además, “el empleo caería un 16.1 %, bajaría la recaudación fiscal, subirían las prestaciones por desempleo y el número de funcionarios, estaría fuera de la Unión Europea, estaría fuera del euro y por tanto, no tendría la cobertura del Banco Central Europeo, en consecuencia esta nueva región debiera emitir una nueva divisa, lo que significaría que emitir divisas sin reserva habría una devaluación importante, por tanto los catalanes en este supuesto ya seríamos muchísimo más pobres que antes de la secesión”.

Brunet dijo que espera que “con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y volviendo el Gobierno regional a la legalidad”, la mayoría de estas empresas “crean que hay una situación de estabilidad y retornen a Cataluña su sede”.

