No puede ser que aún no tengamos rastros de un submarino de 60 metros: hermano de Hernán Rodríguez, tripulante del sumergible perdido

Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los tripulante del submarino ARA San Juan perdido desde hace cinco días con 44 tripulantes, dijo que “estamos exigiendo a las autoridades (…) que rápidamente los busque, porque es una circunstancia totalmente inusual. No puede ser que de un submarino de 60 metros aun no tengamos rastros, no sepamos dónde están no, sepan nada”.

Por su parte Marcela de Rodríguez, esposa del tripulante, dijo que no pierde la esperanza en que los encuentren pronto: “lo que más deseamos es que ellos estén con vida (…) Confiamos en Dios y tenemos mucha fe para que sea así”.

