“Aquí se habla mal de Chávez porque su legado es la hambruna”: historiador venezolano sobre carteles para que no se critique legado del exmandatario

Elías Pino Iturrieta, historiador venezolano, afirmó que la orden de Diosdado Cabello de colocar carteles exigiendo que no se hable mal de Hugo Chávez es la demostración de la debacle del gobierno venezolano.

“Cuando no tienen mensaje, no tienen obra, se aferran a un símbolo. Se han empeñado en la fabricación de un símbolo en el difunto comandante, pero eso no les ha dado resultado porque la realidad es avasallante. Es imposible relacionar una supuesta épica encabezada por Hugio Chávez con el desastre que sufre Venezuela”, afirmó.

“Aquí no se habla mal de Chávez, es extraordinario por lo tonto nos indica esencialmente que ocurre todo lo contrario, que aquí se habla mal de Chávez porque su legado es la hambruna, la falta de libertades”.

Sostuvo que Conatel ha cerrado 50 estaciones en los últimos años, para reemplazarlas al servicio del partido de gobierno y callar a la población, pero no lo han logrado en las calles ni en las oficinas públicas.

Pino Iturrieta aseguró que el gobierno de Venezuela está debilitado y por eso se arropa en estas medidas tan absurdas.