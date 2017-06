"Por mi parte yo los perdono": Hermano de mujer fallecida en atentado a centro Comercial de Bogotá

En exclusiva para el programa La Noche, Carlos Gutiérrez, hermano de Ana María Gutiérrez una de las tres mujeres que murieron producto del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino el pasado sábado, le envió un mensaje a quienes perpetraron este ataque.

"Eso que hicieron a mi familia y a las demás personas, no saben el daño que produjeron, pero estoy tranquilo y por mi parte voy a dar este mensaje de toda mi familia; los perdonamos".

El señor Gutiérrez pidió a todo el pueblo colombiano "estar más unidos que nunca" frente a este tipo de actos criminales.

"No podemos permitir que esta gente al margen de la ley nos vaya a llenar de miedo, somos muchos más los buenos y tenemos que estar cada vez más unidos, no es posible que nos traten de llenar de miedo, que no podamos salir a algún sitio, eso no va a suceder".

En 'La Noche' de NTN24 también habló María Aura García quien presenció desde muy cerca, la explosión en un baño del segundo piso del centro comercial Andino, relató como logró sobrevivir al ataque.

"A mi me salvó el amor de mis hijos y mi esposo, en el momento de la explosión en eso fue lo que pensé, yo estaba haciendo la fila para ingresar al baño donde ocurrió el estallido y lo único que recuerdo es que se abrió la puerta con un fuerte estruendo y humo blanco, ahí me di cuenta que tenía los zapatos llenos de sangre".

María Aura García y su esposo Roberto Velázquez, sufrieron traumas acústicos por la onda explosiva, la sobreviviente calificó como un "milagro" el hecho de que hubiera salido sin ninguna herida de consideración.

"Cuando pasó la explosión y pude reencontrarme con mi hijo le dije; vas a tener una viejita que le va a dar lora por muchos, muchos años, aunque salí empolvada y con vidrios en la cabeza, no tenía físicamente ninguna herida".

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24