“Estamos viendo una expresión genuina de la gente”: Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular sobre lanzamiento de objetos al presidente Maduro

El coordinador internacional de Voluntad Popular Carlos Vecchio destacó que lanzamiento de objetos al presidente Nicolás Maduro en la población de San Félix es la confirmación del desgaste de la imagen del mandatario en el país.

"Es el reflejo del desgaste que hay de una persona que ha metido a Venezuela en su peor crisis republicana y vemos un desgaste porque el pueblo está buscando eso, un desahogo, una salida, sobre todo después del golpe de Estado que ha dado Nicolás Maduro y allí está la gente reclamando", sentenció.

Carlos Vecchio indicó que en la actualidad Venezuela presenta el peor desempeño social de su historia por lo que los venezolanos comienzan a reaccionar "reclamando sus derechos".

A juicio del dirigente de Voluntad Popular la población venezolana ha sido humillada por el gobierno de Nicolás Maduro.

"Estamos viendo una expresión que es genuina de la gente y sobre todo un rechazo a un modelo que nos ha metido en esta crisis luego de 18 años", remarcó.

Apuntó que a pesar de la censura impuesta en el país, el descontento de la población no va a poder ser silenciado, "por más que traten de ocultar la crisis, el pueblo se va a expresar".

Agregó que ya estos eventos se están repitiendo en varias partes del país, rememorando la situación registrada en la población de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta.

"Es indetenible la unidad, el año pasado terminamos con ciertas fricciones. Hoy ésta dada la unidad de las fuerzas políticas en un mismo objetivo que es reestablecer el orden constitucional, allí estamos todos", remarcó.

Destacó que debe mantenerse la presión de calle y el apoyo de la comunidad internacional. "La mayoría de este continente está viendo a Maduro como un dictador, no como un demócrata, no tiene legitimación por desempeño, esto es un evento inédito internacionalmente hablando, donde la mayoría de los países le dice, usted no se ha comportado como un demócrata", fustigó.

Vecchio señaló que para "Nicolás Maduro la única forma de mantenerse en el poder es a través de una brutal represión, y así lo ha hecho".

Finalizó señalando que para la movilización del próximo 19 de abril para los venezolanos la fecha se plantea como la posibilidad de “Venezuela va a tener un nuevo nacimiento de libertad, está planteado ese sueño de libertad y no nos lo van a poder quitar”.