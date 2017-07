“Si la familia tiene la motivación para su hijo ¿quiénes somos nosotros para prohibírselo?”: sacerdote Alfredo Cioffi sobre bebé Charlie Gard de Londres

En Londres hay una nueva esperanza de vida para el bebé Charlie Gard quién sufre de una rara enfermedad, luego de que en las últimas horas un hospital de Nueva York ofreciera enviar al hospital londinense donde está recluido el pequeño, un tratamiento experimental.

En conversación con NTN24, Carmenza Ochoa, directora ejecutiva de la Fundación Proderecho a Morir dijo que “el daño cerebral es tan grande que el bebé no siente absolutamente nada, su cerebro no siente absolutamente nada”, sin embargo, “que él no sienta nada no quiere decir que no se le esté haciendo daño a su cuerpo a la hora de cambiar las agujas y ponerle suero”.

Por lo tanto “no es justificable mantener con vida de forma artificial cuando no hay ninguna esperanza científicamente probada de que haya una mejoría”, agregó Ochoa.

Por su parte, el sacerdote de la arquidiócesis de Miami Alfredo Cioffi aseguró que los padres de Charlie “quieren agotar todas las posibilidades antes de perder la esperanza”, por lo que la pregunta es “quién es el gobierno para entrar en la decisión de sus familiares”.

“Si esta familia tiene los medios, los recursos, la motivación para dedicarle a su hijo y ver una posibilidad aunque sea experimental ¿quiénes somos nosotros para prohibírselo?”, agregó Cioffi.

Redacción NTN24

