“Mi papá chavista me acaba de decir que ojalá me maten": Joven opositora tras discusión familiar por culpa de la crisis en Venezuela

Una joven venezolana identificada como, Ana Villalobos, decidió mostrar a través de Twitter como la crisis en su país afecta su hogar tras sostener una discusión con su padre. “Mi papá chavista me acaba de decir que ojalá me maten", escribió la joven en la red social.

Villalobos dio a conocer una carta titulada “La crisis a puerta cerrada”, donde refleja la situación por la que están pasando miles de familiias venezolanas.

"Desde que empezó la crisis en mi país me había alejado de Twitter porque la ansiedad que me causaba iba más allá de los síntomas bastante leves que suelo experimentar. No quiero caer en la retahila que millones de escritores venezolanos hoy anuncian (y los felicito): todos sabemos que Venezuela es un desastre de punta a punta".

"Desde ahora la llamaré "La Crisis" así con el artículo "la", porque esto que pasa acá es único y merece su nombre propio. Así que "La Crisis", va más allá de lo que los venezolanos somos capaces de ver o estar concientes, ha calado en nuestra indiosincracia, tatuándose en nuestra piel, pero no como arte, sino como una fea y dolorosa cicatriz. Y si no me cree, lea mi historia."

Redacción NTN24