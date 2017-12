Venezolanos indignados por las declaraciones del presidente Maduro en las que niega necesidad de un canal humanitario

Las declaraciones de este domingo del presidente Nicolás Maduro en las que negó la necesidad de la ayuda humanitaria indignaron a los venezolanos que salieron este lunes a sus trabajos y a realizar sus tareas diarias.

"Pujante de miseria y de hambre" dijo una de las encuestadas mientras se daba la media vuelta y se retiraba.

Por su parte, otra ciudadana cuestionó. "¿Venezuela un país pujante? ¿A dónde? Estamos pujando somos los venezolanos por conseguir que comer".

Otros destacaron la miseria y las condiciones de falta de alimentos que han generado la muerte de niños y jóvenes por desnutrición. Indicando que "el sueldo no nos da para comprar, para hacer un buen mercado para nuestros hijos".

Los venezolanos de la tercera edad manifiestan que jamás esperaron ver a Venezuela en una situación como la que viven en la actualidad. "Jamás pensé que iba a llegar a este nivel, pensé que iba a tener una vejez mejor y estamos peor, ver a tanta gente comer de la basura. Ya no creo que Dios exista, porque son 20 años de sufrimiento", manifestó una vecina de Caracas.

Caritas Venezuela ha advertido que las cifras de desnutrición se han incrementado en el país en los niños de 0 a 5 años, ascendiendo de 8 por ciento a 14 por ciento.

Una de las encuestadas indicó que lleva a su hija a un centro nutricional porque presenta síntomas de desnutrición infantil porque no puede comprar la leche para poder complementar su alimentación.

En cuanto a la salud, los pacientes de enfermedades crónicas, "esa es una declaración fuera de lugar, estamos ante una crisis humanitaria, estamos hablando de más 700 mil personas con padecimientos crónicos que no tienen sus tratamientos".

El pasado domingo el presidente Nicolás Maduro había manifestado que la ayuda humanitaria no era necesaria en Venezuela, pues a su juicio las fallas de distribución están siendo solucionadas.

"Venezuela es un país pujante, trabajador, Venezuela no es un país de mendigos como han pretendido algunos con aquello de la ayuda humanitaria. No Venezuela produce sus cosas y uno se siente orgulloso, a mí no me agrada andar mendicizando (SIC) a nada, además en un cuento falso", advierte el mandatario venezolano.

