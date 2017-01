La ex candidata presidencial estadounidense, Hillary Clinton asistirá a la investidura del ahora presidente de EE. UU., Donald Trump, el 20 de enero.

A la toma de posesión asistirán los ex presidentes Bill Clinton y Jimmy Carter. Por su parte el ex mandatario George W. Bush no hará acto de presencia en el acto de investidura.

Importantes figuras de la música como Andrea Bocelli y Mick Jagger rechazaron la oferta de cantar durante la ceremonia.

