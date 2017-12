"No hay mejor regalo para el gobierno que la abstención": Leandro Rodríguez, politólogo sobre las elecciones municipales en Venezuela

El politólogo y articulista venezolano Leandro Rodríguez destacó que la falta de líneas claras de la oposición ha disgregado el voto dentro de los sectores que rechazan al gobierno de Nicolás Maduro, lo que incrementa la posibilidad de victoria del oficialismo en las elecciones municipales.

Leandro Rodríguez dejó claro que "cuando no existe un objetivo claro y algunos factores políticos llaman a votar y otras a la abstención, el voto se disgrega y no hay mejor regalo para el gobierno que la abstención".

Desde su punto de vista, el gobierno de Nicolás Maduro es el mayor patrocinante de la abstención opositora porque le permite obtener mejores resultados electorales.

El politólogo acotó que "el voto es la mejor arma contra el chavismo y así quedó demostrado en el 2007 cuando el presidente Chávez perdió el intento de reforma constitucional, así quedó demostrado en el 2015 cuando se ganó la Asamblea Nacional, y en las pasadas elecciones regionales, donde hubo una participación por encima del 60 por ciento ganó la oposición".

Puntualizó que en Venezuela no existe confianza en el poder Electoral, "el CNE en Venezuela no goza de credibilidad para la mayoría de los venezolanos, no solo por parte del sector de oposición, sino que también el chavismo se ha visto reducido y se ha distanciado de lo que hoy es el madurismo".

