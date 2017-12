‘Dreamers’ y activistas se concentran en Washington para pedir a legisladores no votar por un presupuesto que no incluya el ‘Dream Act’

En Washington, EE. UU., centenares de jóvenes y activistas conocidos como ‘dreamers’ o soñadores se concentran a las afueras del Capitolio para presionar a los legisladores por una ley que les brinde un camino para obtener la ciudadanía estadounidense.

En el edificio Rayburn, que hace parte del Capitolo, cientos de soñadores se apostaron en sus pasillos para enviar un mensaje a los legisladores para que antes de Navidad haya votación sobre una ley que los beneficie.

Claudia Quiñones, activista de United We Dream, dijo que “vamos a entrar para pedir al Congreso que no vote por un presupuesto si la ‘acta del sueño´ (Dream Act) no está incluida en la propuesta”.

