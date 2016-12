"Si hubiera una lucha más efectiva contra la corrupción, no haría falta pedir más impuestos a los ciudadanos": Federico Hoyos sobre Reforma Tributaria

Este 2016 cierra en Colombia con la aprobación de la reforma tributaria. A partir del próximo 2017, los colombianos tendrán un aumento general de la tarifa del IVA, que pasa del 16 al 19 por ciento.

El artículo, aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, generará un mayor aumento en los gastos de los hogares al momento de realizar las compras.

“Creo que es una vergüenza, porque es pasarle a la clase media y a los hogares más vulnerables del país la cuenta del derroche y despilfarro de la bonanza petrolera“, señaló a Noticias RCN Iván Duque, senador de la República por el Partido Centro Democrático.

Federico Hoyos, representante del Centro Democrático, partido que votó en contra de la reforma, explicó en entrevista durante el programa La Tarde de NTN24 que “el argumento más fuerte del Gobierno para justificar la reforma tributaria, que se podría resumir en este aumento de 3 puntos del IVA del 16 por ciento al 19 por ciento, era la caída de las rentas petroleras”.

“Este argumento es objetable, es reprochable. El hueco que la renta petrolera dejó fue más o menos de 23 billones de pesos. Sin embargo, del año 2013 al año 2015 se recaudaron 20,8 billones adicionales en impuestos, así que uno podría decir que en casi dos años se recaudó lo que se dejó de percibir por las rentas petroleras, y por supuesto, el IVA del 19 por ciento afecta a todos los colombianos”.

Agregó que “el problema acá no es de más impuestos, el problema acá es de una mayor capacidad de recaudo. El Estado colombiano no está recaudando efectivamente los impuestos, si se recaudaran efectivamente no habría necesidad de reformas tributarias”.

“Si aquí hubiera una lucha frontal y mucho más efectiva en contra de la corrupción, no haría falta pedirle más impuestos a los ciudadanos”, destacó.

