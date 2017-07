“Creo que esta película es sobre lo que ocurre cuando un grupo de personas humanas estamos usando simios, para contar una historia humana”: Andy Serkis, protagonista de 'War of the planet of the apes'

'War of the planet of the apes', se estrenó el viernes 14 de julio en las salas de cine, de los Estados Unidos. Nuestro periodista NTN24, Alfonso Díaz, estuvo en la alfombra roja de la premier del filme y tuvo la oportunidad de hablar con varios de los actores del elenco, quienes expresaron cómo fue su experiencia durante las grabaciones de la producción.

“Hacer estos personajes fue difícil, pero simplemente en tu carrera estas en un baile, y este fue un baile bien hecho”. Afirmó Steve Zahn, quien interpretó a Bad Ape, en la película.

El filme pertenece a una franquicia de ciencia ficción, que está compuesta de películas, libros, series de televisión y comics. La historia se desarrolla en un mundo en el que los humanos y los simios luchan por el control y el poder.

“Es esta gran falta de empatía y de vivir en un mundo en el que tristemente se está acercando a este punto de no poder empatizar con otras culturas”. Expresó Andy Serkis, acerca del filme.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24