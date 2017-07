Al menos 13 países de la OEA piden al Gobierno de Venezuela parar el proceso de la Constituyente

Un grupo de 13 países de la OEA instó este miércoles al Gobierno de Nicolás Maduro que pare el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros serán elegidos el próximo 30 de julio.

La declaración fue leída por el embajador panameño, Jesús Sierra, y la suscriben Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

En conversación con NTN24, el embajador colombiano ante la OEA, Andrés Gonzáles, aseguró que “Colombia rechaza las apreciaciones, consideramos que se tratan de apreciaciones que distraen la verdadera realidad de la crisis interna.

“Colombia ha apoyado este consejo permanente porque considera que el silencio del continente y de nuestros países no es una opción. Todos deben fijar su posición, su perspectiva sobre esta situación. Nuestro gobierno ha señalado que no es el momento de una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser fruto de un gran acuerdo y no de un gran desacuerdo”, agregó Gonzáles.

Por su parte, el embajador de México, Luis Alfonso Alba, dijo que “se trata de crear distracciones en lugar de atender los problemas reales, estamos convencidos de que la solución para restaurar el orden democrático debe partir de un proceso político y de acercamiento entre venezolanos”.

