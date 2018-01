Candidato a la presidencia de Colombia pedirá a la CPI oficializar demanda contra Maduro de ganar las elecciones

El candidato a la presidencia por el centro democrático, Iván Duque, dijo que d ganar los próximos comicios pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) agilizar la demanda realizada contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que presentó junto a senadores colombianos y chilenos el pasado 18 de julio de 2017.

“Yo denuncié a Nicolás Maduro con 76 senadores de Colombia y más de 50 de Chile. A mí me parece muy importante seguir moderando un conceso internacional sobre las denuncias de esos crímenes execrables que están presentando de manera sistemática en Venezuela”, dijo Duque a NTN24.

El candidato precisó que “seguirá defendiendo” sus ideales para “derrotar” la dictadura en América Latina “y que Venezuela pueda hacer una gran transición a la democracia”

Por su parte, el dueño del periódico El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo sobre el diálogo que “yo no creo que una gente así (el Gobierno) vaya a permitir que una elección, la cual ellos no creen, por una vida democrática, que ellos no creen, vayan a ceder el poder”.

Sin embargo, sobre la opinión de no participar este viernes por parte de la oposición venezolana en República Dominicana dijo que “todo lo que es diálogo hay que hacerlo y a través de la vida democrática”.

