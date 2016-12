Venezolanos molestos por falta de liquidez y aprobación de recursos para armas: “Ustedes barrigones y el pueblo flaco”

El descontento por la falta de liquidez y la aprobación de recursos para armas en medio de una crisis económica se deja entrever entre los venezolanos a pocos días de finalizar el 2016.

En un recorrido de NTN24, varios caraqueños expresaron su malestar porque falta de liquidez motivada a la eliminación de billete de Bs. 100 y la tardía distribución de las piezas del nuevo cono monetario. “Tengo unos billetes de Bs. 100 que no me los quieren recibir, no sé dónde me los voy a tener.... acabaron con nuestras navidades y la alegría, esto es como un país después de un tsunami inmerecido”, dijo una mujer.

Los encuestados también rechazaron la aprobación de recursos para la compra de armas, asegurando que el país tiene otras prioridades. “Maduro tú no comes nada del CLAP, Diosdado no come del CLAP ¿cómo es posible que Maduro haya dicho en una cadena que el 2016 había sido muy duro para nosotros y no para ti? Como dice Alí Primera ustedes gordos y barrigones, aumentando de peso y el pueblo flaco”, expresó otra de las consultadas.

Redacción NTN24 Venezuela