Pacientes con enfermedades crónicas tomaron las calles exigiendo medicinas y la apertura de un canal humanitario

Este lunes los pacientes de enfermedades crónicas tomaron las calles de Caracas para exigir la apertura de un canal humanitario para la llegada e ingreso de medicamentos, así como el mejoramiento de la atención médica en el país.

Los pacientes participantes en la movilización manifestaron que en la actualidad padecer una enfermedad crónica “es una sentencia de muerte lo que estamos viviendo, vivimos en una zozobra, nos regalaron un riñón pero ahora no tenemos como cuidarlo, como mantenerlo, porque no hay el medicamento”.

Pidieron a los venezolanos y en especial al gobierno “que nos escuche, que nos ayuden, queremos vivir, tenemos derecho a la vida y a la salud, no queremos morir”.

Por su parte, un paciente renal contó parte de su historia mientras asistía a la movilización, “tengo un riñón que me donó mi madre, quien hizo un esfuerzo titánico para donármelo y darme una segunda oportunidad de vida. Mi madre hace tres meses murió por la falta de medicamentos oncológicos, murió de cáncer y no me puedo permitir que el esfuerzo que hizo mi madre se vaya en vano”.

Destacó que “la misión de ella fue que yo viviera y aquí estoy exigiéndole al Estado venezolano que cumpla su deber mínimo, como Estado nacional, que es el derecho a la salud”.

Los gremios y profesionales de la salud han manifestado que muchas muertes podrían haberse evitado, si se hubiese permitido la apertura de un canal humanitario para la llegada de medicinas que hoy en Venezuela no se consiguen, pero que el gobierno de Nicolás Maduro sigue empeñado en negar.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve