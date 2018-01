“Se puso un artefacto que no produce ruido sino fuego”: Cristian Cárdenas, párroco de iglesias atacada en Chile previo a la visita del papa

Cristian Alexis Cárdenas, párroco de iglesia Santa Isabel de Hungría -una de las afectadas por los ataques registrados en Chile en víspera de la visita del papa Francisco- dijo en el programa La Tarde de NTN24 que “creo que lo que está detrás es desanimarnos en torno a la visita del santo padre e infligir en nosotros el miedo en torno al hecho de decir ‘yo impongo lo que pienso a través de la violencia’.

El párroco explicó que “este fue un ataque incendiario, se puso un artefacto que no produce ruido sino más bien fuego”.

El sacerdote también agregó que en el lugar del ataque fueron dejados panfletos en los que se precisaba que los agresores no se someterían a la enseñanza de la iglesia y que lo que ardió en la puerta de la iglesia iba a arder también en la sotana del sumo pontífice.

“Mucho se piensa en Chile que tener fe supone que no nos falte el dinero, la salud, que nuestros hijos estén bien y que si se dan todo ese cúmulo de situaciones positivas para mí mi fe está resultando, y si no se da entonces ya mi fe no es válida”, criticó el religioso.

