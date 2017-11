"Prever lo que le puede suceder a Cristina Fernández es realmente difícil": abogado constitucionalista Ricardo Monner Sanz

El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sanz se refirió a la situación de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien este jueves en la mañana presentó un escrito ante los tribunales en la causa conocida como "Hotesur", en la que se le acusa de lavado de dinero, y dijo que “prever lo que le puede suceder es realmente difícil”.

Sostuvo que si se diera el mismo panorama que en el caso del exvicepresidente Amado Boudou, quien está preso, “se podría alguien preguntar por qué solo ahora podría ser detenida ella, habida cuenta de que hace un rato largo que se sabe cómo eran la maniobras con Hotesur y otras maniobras más”.

Además, afirmó que a su modo de ver “al actual Gobierno le conviene que Cristina siga siendo todo el peronismo, porque si todo el peronismo se va diluyendo, si Cristina queda detenida me parece que pueden surgir otras personas”.

El abogado constitucionalista precisó que “bajo este código procesal penal ha habido muy pocos casos donde se ha producido esta especie de detención preventiva, no me animaría a decir ni que sí, ni que no porque primero no soy el juez de la causa pero si pudiera haber razones para detenerla ya las hubo. No estoy seguro de que quedara bien que un tribunal dijera ahora lo que no dijo en el momento oportuno”.

