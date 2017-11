“Que los hayan sacado de la lista de terroristas no quiere decir que hayan dejado de ser terroristas”: congresista Samuel Hoyos sobre decisión de la UE sobre las FARC

Samuel Hoyos, Representante a la Cámara en Colombia, habló en La Mañana de NTN24 acerca de la decisión de la Unión Europea (UE) de oficializar la exclusión de las FARC de su lista de grupos terroristas. Una medida que generó rechazo en algunos sectores de Colombia, pues señalan que esa organización persiste en el delito y no ha pasado por la justicia.

“Que los hayan sacado de la lista de terroristas no quiere decir que hayan dejado de ser terroristas. Me parece que la UE se equivoca al decir que solo es terrorismo cuando ponen una bomba en el metro de Berlín o en el de Londres y cuando los terroristas siembran minas antipersona en Colombia, no es terrorismo sino política. Eso es un gran error”, afirmó.

“Es la consecuencia natural del gobierno colombiano que ha decidido convertir en partido político a un grupo terrorista sin antes haber pasado por la justicia, sin haberles exigido la entrega total de las armas, todavía conservan unas caletas que tienen plazo de entregar hasta abril, es decir irán a las elecciones de marzo conservando aun armamento, entonces no es de extrañar la decisión de la UE”, agregó el congresista.

“Ojalá Europa entienda que la vida de un niño europeo vale lo mismo que la de un niño campesino en Colombia, el terrorismo es igual de doloroso aquí o allá y ellos lo están tomando con un doble rasero”, concluyó Hoyos.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24