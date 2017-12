Diputados critican declaraciones de Jorge Rodríguez y consideran “imprescindible” exigir el canal humanitario para proseguir el diálogo

El diputado de la Asamblea Nacional Biagio Pillieri criticó este martes las declaraciones del jefe de la delegación del gobierno en el diálogo con la oposición venezolana en Santo Domingo y destacó que ante la actitud gubernamental no se puede esperar mayor cosa del proceso que se realiza en Santo Domingo.

“Fue así como advertimos que de no darse las condiciones no podíamos esperar mayor cosa sobre el particular, independientemente de lo que se haya debatido”, estimó Pillieri.

El parlamentario quien forma parte de la bancada 16 de Julio dejó claro que “ratificamos nuestro punto de vista, esto es aquello que nosotros consideramos imprescindible para poderse sentar a dialogar o negociar con el gobierno, exigir que se declare la emergencia humanitaria, eso no significa sino comida y medicina para el pueblo de Venezuela”.

Por su parte, el diputado por Acción Democrática Edgar Zambrano indicó que “el gobierno continua sumergido en ese oleoducto de contradicciones y contribuye de manera pública y notoria a dinamitar el proceso de diálogo y de negociación o de resolución del conflicto que vive Venezuela actualmente”.

A juicio de Zambrano, “Jorge (Rodríguez) pretende de alguna manera condicionar las bases del diálogo circunscrito a un planteamiento que tiene el gobierno. El gobierno puede hacer los planteamientos que quiera, para eso precisamente es la mesa de negociación y la oposición también tiene la autoridad política, moral y el mandato de los electores para contradecir cualquiera de los planteamientos que quiera formular el gobierno”.

