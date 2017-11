Integrantes de las FARC que hayan cometido delitos sexuales contra menores serían castigados con penas de la justicia ordinaria

El Senado de Colombia aprobó un artículo que obligaría a castigar con penas de la justicia ordinaria a los integrantes de las FARC que hayan cometido delitos sexuales contra menores.

Un informe preliminar de la fiscalía en 2016 señala que el delito sexual contra menores más frecuente en las FARC fue la esterilización forzada, con 43%, que corresponde a 232 casos en los últimos 10 años.

La propuesta será ahora debatida en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras el Gobierno asegura que sería inconstitucional.

Por su parte, la fundación Save The Children acogió la propuesta de castigar con las penas más altas los delitos sexuales contra menores y aseguró que no puede haber diferencia entre los niños víctimas en el marco del conflicto y los que no lo son.

Redacción NTN24

