Demandaron penalmente al exministro de Educación de Ecuador Augusto Espinosa por presunta omisión y fraude procesal

Organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda penal contra el exministro de Educación de Ecuador Augusto Espinosa por presunta omisión y fraude procesal, por no denunciar casos de abuso sexual a menores de edad que se habrían registrado en algunas escuelas del país.

Según el Colegio de Abogados, esta negligencia permitió la impunidad en cientos de casos y puso en riesgo a miles de niños cuyos maestros eran acusados de violación.

“Tenemos cientos por no decir miles de casos en donde menores evidencian haber sido abusados sexualmente con evidencias físicas y sin embargo, la comisión administrativa formada por el señor Espinosa dentro del Ministerio de Educación consideró que no había pruebas. ¿Cuál es el trasfondo del tema? Que con miras políticas lo que se hizo es tratar de mantener esto oculto para que no genere un costo político al Gobierno de entonces y por el otro lado, mantener intacta esta red de apoyos al Gobierno del presidente Correa”, aseveró Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Ecuador.

Para la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador y el Observatorio de Derechos Humanos es inaceptable que la mayoría oficialista en la Asamblea haya negado enjuiciar políticamente a Espinosa.

“Un claro mensaje desde la Asamblea Nacional: la impunidad”, dijo Pilar Raza, directora del Observatorio de Género y Derechos Humanos.

“Son cómplices de Augusto Espinosa, de las injusticias y la omisión que está pasando hoy con todas estas familias que han sufrido tanto”, dijo Jorge Piedra, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios.

Redacción NTN24

