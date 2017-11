HRW denunció que ministerio de Defensa de Colombia intenta ascender a oficiales que estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el ministerio de Defensa de Colombia intenta ascender a oficiales que estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales que son objeto de investigaciones penales.

Según la ONG, cinco de los 22 candidatos a ascensos estarían vinculados a los llamados "falsos positivos" cometidos de manera sistemática entre 2002 y 2008 para incrementar el número de bajas durante el conflicto armado colombiano.

José Miguel Vivanco, director para las américas de HRW, dijo que “aquí hay una especie de espíritu de cuerpo que es responsabilidad, me parece, del propio ministro de Defensa (…) y dar una señal clave importante para el futuro de las fuerzas militares, en particular el Ejército, que se promoverán a los oficiales profesionales con hojas de vida que no los involucren en violación de derechos humanos”.

“Nosotros le hicimos ver esta situación al ministro Luis Carlos Villegas, sin embargo ignoró completamente esta información y ha decidido promover, para ascensos, a cinco altos oficiales”, resaltó Vivanco.

