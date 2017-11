Trump arremetió nuevamente contra Hillary Clinton y la señaló como la “peor perdedora de todos los tiempos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó por medio se su cuenta de Twitter a la exsecretaria de estado de EE. UU. Hillary Clinton como la "peor perdedora de todos los tiempos".

Los señalamientos del mandatario se dieron luego de que Clinton acusara a su antiguo adversario electoral de no aceptar ninguna responsabilidad por las acusaciones de abuso sexual hechas por varias mujeres en su contra.

VEA TAMBÍEN → Esposa y partidarios del juez Roy Moore desestimaron acusaciones de abuso sexual en su contra

Crooked Hillary Clinton is the worst (and biggest) loser of all time. She just can’t stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it another try in three years!