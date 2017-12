“Nuestras acciones pretenden ayudar a la causa de la paz”: embajadora de EE. UU. ante la ONU sobre estatus de Jerusalén

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar el estatus de Jerusalén tras la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del estado de Israel.

Nikki Haley, embajadora de EE. UU. ante la ONU, dijo durante su intervención en el consejo que “nuestras acciones pretenden ayudar a la causa de la paz. Debemos reconocer que la paz se avanza no se retrocede cuando todas las partes son honestas”.

“El presidente y esta administración siguen comprometidos con el proceso de paz. Aquellos que no actúen de buena fe, alguna persona líder o país o grupo terrorista que use esta decisión como pretexto para la violencia ustedes solamente están mostrando que no son aliados reales para la paz”, destacó Haley.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24