Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa hizo un llamado a la unidad durante manifestación en Barcelona

Uno de los asistentes a la manifestación de este domingo en Barcelona fue el premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa quien pidió a los ciudadanos vivir en la unidad, y aunque no respalda el proyecto soberanista que encabeza el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo que los residentes de la comunidad autónoma catalana no deben verse como enemigos.

“Son catalanes democráticos, que no creen que son traidores quienes piensan distinto a ellos, son catalanes que no consideran al adversario un enemigo, que no ensucian sus puertas, ni destruyen sus vitrinas, catalanes que creen en la democracia, en la libertad, en el Estado de derecho, en la Constitución”, dijo Vargas Llosa.

“Además de catalanes, hay esta mañana miles de hombres y mujeres venidos de todos los rincones de España, incluso de Perú, a decirles a los amigos catalanes que no están solos, que estamos con ellos”, añadió.

Redacción NTN24

