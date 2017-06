¡Divertido! Gorila se hace viral en redes sociales por bailar mientras se baña en una tina

El video de la gorila Zola, publicado por el zoológico de Dallas, se ha vuelto viral en las redes sociales. El animal baila mientras se baña en una tina y sus movimientos son muy parecidos a los de la famosa película ‘Flashdance’.

Bod Hagh, un productor de video editó el clip y le agregó de fondo la canción ‘Maniac’, cautivando a más cibernautas.

