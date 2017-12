Piden liberación de ciudadano norteamericano detenido en Venezuela tras aparición de una grabación

La grabación de un ciudadano de EE. UU. Josh Holt, detenido en Venezuela generó preocupación, mientras sus familiares solicitan al gobierno de Nicolás Maduro su liberación a través de una medida humanitaria debido a su delicada condición de salud.

En la grabación enviada a su madre y difundida por la familia, Holt manifiesta, “no me siento bien, he vomitado toda la noche. Estoy muy mareado, no puedo pensar, me duele el estómago muy fuerte, no sé qué hacer”

Los familiares de Holt informaron que tiene padecimientos por la falta de atención médica en El Helicoide.

La ONG Foro Penal Venezolano a través de su director Ejecutivo Alfredo Romero ha manifestado que Holt es un preso más, “este caso pudiese verse como el caso de un rehén extranjero, un rehén con fines políticos que ha venido siendo utilizado por el gobierno Venezolano”.

Holt llegó al país en junio del 2015 para casarse una joven venezolana quien también fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acusado de la supuesta tenencia de un arma de guerra y terrorismo. Se encuentra detenido en El Helicoide junto a otros presos políticos del régimen.

