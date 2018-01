“Chile ha sido un país donde el papa se ha encontrado con muchas dificultades”: Eduardo Lliteras, periodista mexicano especialista en temas del Vaticano

Eduardo Lliteras, periodista mexicano especialista en temas del Vaticano y quien cubrió los cónclaves de los papas Benedicto XVI y Francisco, dijo que entrevista con NTN24 que “Chile ha sido un país donde el papa se ha encontrado con muchas dificultades, no creo que el papa no lo supiera o no lo esperara, tan es así que decidió ir a la región mapuche porque sabe de los conflictos y quiere mediar en estos”.

Lliteras consideró que “este es un papa que no le da la vuelta a afrontar los conflictos y de frente va a afrontarlos”.

Dijo que cree que en este viaje del pontífice “por el momento hay dos hilos conductores principales, está el tema de los problemas internos de la Iglesia, los abusos sexuales, tema que reiteradamente ha tocado e inclusive está el tema de tráfico de menores, que también por ahí hay otras acusaciones. El otro hilo conductor es el de la geopolítica del Vaticano, la visión internacional que tiene el papa Francisco”.

“Respecto a la cuestión mapuche, hay que recordar que parte de la agenda internacional del papa es la exigencia de respeto a las diferencias, a los diversos pueblos que componen el mosaico internacional, a los migrantes, su llamado reiterado a la no violencia por todas las partes”, añadió.

