“Solo con el retiro de la enmienda podremos estar seguros que el proceso reeleccionista ha terminado”: Presidente del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay

Tras el anuncio de Horacio Cartes en donde descarta presentarse a la reelección presidencial en las elecciones del 2018, el presidente del Partido Liberal de Paraguay, Efraín Alegre, aseguró que “solo con el retiro de la enmienda podremos estar seguros que el proceso reeleccionista ha terminado”.

Alegre agregó que “la ciudanía no cree en esta nota de renuncia del presidente Cartes”, lo que quiere decir que “hasta que no se retire el proyecto de reelección nosotros no dejaremos de estar en vigilia”.