"El señor Wednesday me recuerda a alguien más que está en la Casa Blanca tratando de ser amado al igual que mi personaje", comentó Ian McShane para NTN24

"American Gods" es una serie adaptada del libro del mismo nombre del escritor Neil Gaiman, que trata sobre dioses en decadencia, seres mitológicos y nuevos personajes fantásticos que nacen de los vicios de las personas actuales.

"Wednesday me encanta porque aparte de su encanto es tan peligroso con los dioses que están en contra de él… Pero lo que dice es que no se olviden de los viejos ni de lo tradicional, es lo que busca que no olviden los viejos dioses", comentó Ian McShane, quien interpreta uno de los roles protagónicos de la serie.

El actor Ricky Whittle, quien interpreta a Shadow Moon, comentó sobre la personalidad de su personaje "es grandioso y divertido que haya conseguido interpretar al personaje confundido desde el inicio, también es un personaje apagado y muy vulnerable cuando conoce al señor Wednesday".

