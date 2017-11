“Yo no he estado en ningún tráfico de personas”: Andrés Zaldívar, presidente del Senado de Chile

En Chile no para el escándalo sobre el presunto tráfico de 32 inmigrantes chinos en el que supuestamente ha sido involucrado Andrés Zaldívar, presidente del Senado. Mientras las autoridades continúan las pericias de los hechos el funcionario se defiende.

“Yo tengo una vida limpia. He entregado todos los años de mi vida a la función pública. Tengo mis manos limpias. No puedo aceptar que alguien me acuse de algo que es inexistente. Yo no he estado en ningún tráfico de personas”, expresó Zaldívar.

Desde el Senado confirmaron que tomarán acciones por filtraciones de este caso, confirmó el vicepresidente del Senado, Guido Girardi.

