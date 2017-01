¿El mejor dúo? Niña de cuatro años interpreta junto a su padre una tierna versión de la canción de ‘Toy Story’

Claire Ryann, es una adorable niña que conmueve a millones de visitantes de su canal de YouTube y recientemente uno de sus videos en el que aparece cantando junto a su padre se hizo viral en redes sociales.

Se trata de la canción 'You've got a friend in me', que en español es conocida como 'Yo soy tu amigo fiel', un track de la película de Disney y Pixar 'Toy Story'.

A sus cuatro años, acompañada de una guitarra, Claire interpreta estrofas de la canción que luego corea junto a la voz de su padre.

El video en su canal de YouTube ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones.



