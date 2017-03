Continúa expectativa en Cartagena por posible reunión entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño para tratar temas sobre la implementación del acuerdo de paz

Esta tarde podría ser el encuentro entre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, para analizar los temas de la implementación de los acuerdos de paz en Cartagena. Sin embargo no se ha confirmado la presencia del mandatario.

Por su parte, los equipos negociadores del Gobierno y del grupo guerrillero estuvieron reunidos trabajando estos temas y encontrar soluciones. Londoño participó de estos encuentros y espera buen ambiente para poder encontrarle una salida al tema de los retrasos de esta implementación.

“Hacer un paneo sobre todos los compromisos, lo que se ha ejecutado y lo que no y buscar soluciones para redinamizar la implementación de los acuerdos de paz”, afirmó Timochenko.

Asimismo, algunos sectores han cuestionado que 116 días después de la firma no haya mayores avances en la entrega de armas cuando ya debería estar casi listo el 60% del almacenamiento del armamento.

“LAS FARC no está concentrada toda, no hay un inventario claro de las armas y no sabemos cuáles son las exigencias para que ellos entreguen las armas y los menores”, dijo María del Rosario Guerra, Senadora del Centro Democrático.