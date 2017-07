“En la misma línea que está la fiscal Díaz está más del 90% de los venezolanos”: Manuel Rojas Pérez, secretario ejecutivo de la MUD en Chacao sobre la Constituyente

Manuel Rojas Pérez, abogado constitucionalista y secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Chacao, habló con La Tarde de NTN24 sobre las palabras de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y también acerca de la detención de los tres magistrados designados por la Asamblea Nacional.

Sobre lo dicho por la fiscal, quien aseguró que hay que oponerse a la Constituyente, Peréz dijo: “en la misma línea que está la doctora Luisa Ortega Díaz está más del 90% de los venezolanos”.

“Vemos en esta Asamblea Nacional Constituyente una fórmula de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello para eternizarse en el poder”, agregó.

Además, el jurista afirmó que han recibido denuncias por parte de funcionarios del Gobierno que dicen estar amenazados por si no participan en la Constituyente.

Sobre los tres magistrados nombrados por la Asamblea Nacional (AN) que fueron detenidos, Pérez expresó: “la gravedad del asunto es que a la AN no se le está respetando su potestad constitucional”.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve