“Este es uno de los procesos de desarme más rápidos que hay, sobretodo de una organización del tamaño de las FARC”: Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz de Colombia

El alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, se refirió en La Tarde de NTN24 al proceso de dejación de armas de las FARC y dijo que “este es uno de los procesos de desarme más rápidos que hay, sobretodo de una organización del tamaño de las FARC”.

Explicó que “la dejación de armas en un proceso complejo, no es simplemente meter un arma en un contenedor, la persona tiene que recibir una certificación de las Naciones Unidas y firmar un acta de compromiso que no va a volver a empuñar un arma”.

“Un desarme con ese rigor, orden y esa capacidad de verificación no lo habíamos tenido nunca en Colombia”, reiteró el alto comisionado para la paz colombiano. “A mí me cuesta trabajo pensar que alguien no le crea a una Misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando dice ‘esto es lo que está ocurriendo, aquí están las armas’”, añadió.

Se espera que el próximo 20 de junio se cumpla la última fecha para que las FARC entreguen la totalidad de armas que tienen en su poder.

Redacción NTN24.

