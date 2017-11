Entrevista exclusiva a Antonio Ledezma: "Yo no quiero ser rehén de una tiranía que me use para doblegar a la oposición"

El alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, habló en exclusiva con NTN24 tras su huida del país donde cumplía arresto domiciliario acusado de querer llevar a cabo un plan desestabilizador contra Maduro.



Dijo que lo que lo ayudó a decidir salir de Venezuela “es pensar que puedo ser más útil porque es necesario contribuir a organizar el exilio venezolano. No estamos hablando de miles sino de la más grande diáspora en el mundo, gente que no salió a hacer turismo, gente que se graduó de médico y están de mesoneros, Venezuela está en la esperanza de la gente que se fue y que no quiere perder la esperanza de su futuro y prefiere el dolor de patria ausente que se lleva en el corazón”.



"Salir de la patria donde uno nació a mi me cuesta mucho, me siento desgarrado", afirmó.



“Ahora es cuando hay valor, dignidad , determinación, un pueblo que no permite que se juege con su conciencia, que se pacten con los valores, es un pueblo que no va a claudicar jamás. La gente ha perdido la vida por falta de medicamentos, pero también hay gente que perdió el empleo, pero no ha perdido el decoro y esa es la virtud de las virtudes, el decoro es lo que más engalana al venezolano.



Redacción NTN24 Venezuela