La reforma fiscal en EE. UU. no va a generar buena reacción en el consumidor porque hay mucha incertidumbre: Alberto Bernal, economista

Alberto Bernal, el economista y estratega en jefe de XP Securities, habló para La Tarde NTN24 sobre la aprobación en el Congreso de la reforma fiscal, impulsada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y dijo que “a pesar de que es una reforma bien intencionada, no va a generar la reacción necesaria desde el punto de vista del consumidor porque hay mucha incertidumbre”.

El economista explicó que la incertidumbre que siente la gente proviene de que “el sector público de EE. UU. se está disminuyendo el ingreso, pero no se ha anunciado cómo se va a disminuir el gasto en la otra parte de la ecuación”.

Bernal precisó que EE. UU. “no es el primer país del mundo” que disminuye impuestos a las empresas e individuos, sin embargo, “lo que a mí no me cierra, por lógica, es que cómo haces tú para baja impuestos sin bajar el gasto y que eso no tenga consecuencias”. Por lo tanto “no ver esa otra parte de la ecuación es lo que no me deja tranquilo”.

Finalmente, el economista espera que el 2018 “sea un año en el cual el Congreso de EE. UU. y el presidente salgan con unas políticas específicas para disminuir el gasto público en el país”.

Redacción NTN24

