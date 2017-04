“Las autoridades no le dan el valor necesario al tema de la violencia de género”: Coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Rincón

Según las Naciones Unidas, de los 25 países en los cuales se concentran el 50% de los feminicidios en el mundo, el 14% están en América Latina. En 2015 fueron registrados al menos 37 mil casos de violencia sexual y psicológica contra las mujeres.

Claudia Rincón coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, afirmó a NTN24 que los factores principales por los que aumentan los feminicidios en América Latina son tres; primero es la invisibilidad, segundo la normalidad y tercero la impunidad, este úlitmo factor es uno de los principales problemas que influyen directamente a la violencia. De al menos 3.000 homicidios en el año, sólo 690 son investigados como feminicidios.

"Aunque existen leyes y órdenes de restricción y protección, no se genera el uso de las mismas porque las autoridades no contribuyen y no le dan el valor necesario al tema de la violencia de género se seguirán presentados casos de feminicidio y los autores seguirán en la calle", afirmó Rincón.

Rincón hace un llamado a la denuncia de las mujeres víctimas de violencia, para el progreso de tipos penales y así se inserte una ley y se exija su cumplimiento.