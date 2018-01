"El Petro no es una criptomoneda sino un bono con vencimiento a futuro": Economista Aldo Contreras

Aldo Contreras, economista, aseguró que el Petro no es una criptomoneda porque no reúne las características mínimas para serlo. "Viene a ser una moneda fiduciaria o digital", muy distinta, por ejemplo al Bitcoin, que no posee respaldo alguno para emitir su emisión o los tipos de cambio.

"El petro no es una criptomoneda, sino más bien un bono con un vencimiento a futuro el cual pudiera o no ser pagado", agregó, al tiempo que resaltó que los venezolanos desconocen aún el tipo de cambio que será empleado para este mecanismo.

En entrevista a NTN24, el especialista dijo que dada las sanciones impuestas desde la Unión Europea, Estados Unidos y el default en el que entró Venezuela, el gobierno busca con esta nueva moneda hacer frente a sus compromisos internacionales y salir al paso a la crisis, a través de la importación de alimentos y medicinas.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve