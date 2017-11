No creo que ninguna diplomacia logre frenar el desarrollo nuclear que ha alcanzado Corea del Norte: asesor de seguridad hemisférica

Luis Fleichman, asesor de seguridad hemisférica, habló sobre el más reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte del régimen de Corea del Norte y dijo que mientras EE. UU. continúa hablando de diplomacia “a mí me parece que esto ya no es diplomacia, porque no creo que ninguna diplomacia haga que Corea del Norte dé marcha atrás con respecto al desarrollo nuclear que ha alcanzado”.

Fleichman agregó que el riesgo y la tensión que genera el más reciente lanzamiento de un misil balístico “no es sorpresa sino que ha habido un estado de negación con respecto a Pyongyang y una retórica por parte del presidente Trump” que no es consecuente.

Vea también: Consejo de Seguridad de la ONU adelanta sesión extraordinaria tras reciente lanzamiento de misil de Corea del Norte

Además, “el problema no es que las armas nucleares las tengan países responsables, como Rusia o China por ahora”, sino que “estamos hablando de un país pequeño que puede llegar a extorsionar”, dijo el asesor de seguridad.

Finalmente, Fleichman puntualizó que “qué tipo de mensaje se le puede mandar a un país como Venezuela, que está prácticamente en el mismo estado de ruina que Corea del Norte, donde la única forma de defender al régimen es desarrollando armas nucleares”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24